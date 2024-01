Xiaomi presenta Redmi Watch 4, il nuovo smartwatch con schermo AMOLED da 1,97'

Parallelamente alla nuova Xiaomi Redmi Note 13 Series, Xiaomi ha anche presentato oggi il nuovo Redmi Watch 4, il nuovo smartwatch della gamma con display AMOLED quadrato ultra-large da 1,97 pollici.

Si tratta del più grande smartwatch Redmi di forma quadrata mai realizzato, in grado di offrire un’esperienza più completa a colpo d’occhio. A ciò si aggiunge un design raffinato con telaio centrale in lega di alluminio: si tratta del primo smartwatch della gamma Redmi con corona rotante OTS in acciaio inossidabile, oltre che con un nuovo meccanismo di sgancio rapido per cambiare i cinturini.

Presente anche un sensore PPG a 4 canali aggiornato, che offre una maggiore precisione in termini di monitoraggio della frequenza cardiaca ed ossigenazione del sangue. Redmi Watch 4 però rappresenta anche un ottimo alleato per il fitness e dà agli utenti la possibilità di scegliere tra più di 150 modalità sportive, tra cui sei attività riconosciute in automatico.

Le funzionalità avanzate includono anche le chiamate Bluetooth a cui si può rispondere semplicemente alzando la mano e toccando lo schermo. Lo smartwatch è disponibile anche con una lunetta grigio argento o nero ossidiana con cinturino abbinati.

Redmi Watch 4 è disponibile nei colori Silver Grey ed Obisidian Black con cinturini abbinati a partire da 99,99 Euro.