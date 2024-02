Xiaomi presenta Smart Band 8 Pro: peso piuma, display enorme

Continua la conferenza di Xiaomi al Mobile World Congress: sul palco della kermesse spagnola, il colosso cinese ha presentato una pletora di device per ogni tipologia di utenza. Tra questi, troviamo anche la Xiaomi Smart Band 8 Pro, pensata per gli sportivi che hanno un occhio di riguardo per lo stile.

Infatti, Xiaomi Smart Band 8 Pro ha un grande display da 1,74", questa volta di forma rettangolare: si tratta di un enorme passo avanti rispetto a Xiaomi Smart Band 8, il cui schermo era invece di dimensioni nettamente minori. Il display ha tecnologia AMOLED e risoluzione pari a 336 x 480 pixel, mentre la sua densità di pixel è da 336 ppi. La luminosità massima arriva invece a 600 nits, mentre il bracciale è dotato di un vetro protettivo Gorilla Glass Victus di Corning.

Accanto ad un peso veramente ridotto, pari a 22,5 grammi, troviamo una batteria incrementata del 23% rispetto al predecessore, che ora ha una capienza pari a 289 mAh e che permette - stando alle parole del produttore - una durata del device fino a 14 giorni con una ricarica completa, che invece richiede soli 80 minuti circa. Viene da sé che il dispositivo non monta wearOS, ma un sistema operativo dedicato prodotto da Xiaomi, che così limita l'impatto del software sulla batteria.



Ciononostante, Xiaomi Smart Band 8 Pro 150 vanta modalità sportive precaricate e supporta il GNSS per il tracking di ogni vostra sessione di camminata, corsa o nuoto. Migliorato anche il monitoraggio dei parametri biometrici dell'utente, grazie ad un sensore ottico per la frequenza cardiaca e ad un pulsossimetro per l'ossigenazione del sangue. Per gli amanti del running, inoltre, la smartband è dotata di una funzione che monitora la loro velocità media e invia degli avvisi quando essa si riduce troppo, ma anche di una feature di memorizzazione di un massimo di dieci tracciati.

Per concludere, Xiaomi ha ridotto lo spessore di Smart Band 8 Pro rispetto al predecessore: ora, infatti, il device è spesso soli 9,99 millimetri. Arriva anche la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, che farà sicuramente la felicità degli sportivi estremi (e di chi desidera tenere il device anche quando si trova in spiaggia). In Italia il prezzo della smartband è di 79,99 euro, mentre le colorazioni disponibili sono quelle Black e Light Gray.