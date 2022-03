Xiaomi presenta i nuovi smartwatch Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active

Non ci sono solo i nuovi Xiaomi 12, in giornata odierna. Il colosso cinese infatti ha anche annunciato il lancio in Italia dei nuovi Xiaomi Watch S1 ed S1 Active, gli smartwatch che vogliono guardare a coloro che hanno uno stile di vita attivo e sofisticato.

Partendo da Xiaomi Watch s1, troviamo uno schermo in vetro zaffiro, telaio in acciaio inossidabile rifinito a mano ed un cinturino in pelle classico ed elegante ed uno in gomma antiallergica che resiste allo sporco.

Xiaomi Watch S1 Active, invece, si rivolge principalmente agli appassionati di fitness e coloro che hanno uno stile sportivo. Resistente all’acqua, offre un elevato livello di comfort soprattutto durante l’attività sportiva.

Su entrambi i dispositivi troviamo un display AMOLED da 1,43 pollici con UI personalizzabile ed oltre 200 quadranti. Il comparto connettività è composto da Bluetooth, NFC per i pagamenti ma anche Alexa. L’autonomia ufficiale dichiarata da Xiaomi è di 12 giorni.

Fronte software, gli smartwatch supportano 117 modalità di fitness e 19 modalità pro. Su entrambi è presente anche il GPS e il monitoraggio della salute 24/7 con la frequenza cardiaca, qualità del sonno, livelli di stress, saturazione dell’ossigeno ed altro. Prezzi e disponibilità in Italia saranno annunciati a fine evento e li riporteremo puntualmente su queste pagine.