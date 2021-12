Xiaomi presenta ufficialmente MIUI 13 e MIUI for Pad: tutto quello che c'è da sapere

Pochi giorni fa, Xiaomi ha confermato che MIUI 13 sarebbe stata lanciata insieme a Xiaomi 12 il 28 dicembre, e oggi ha presentato ufficialmente il proprio sistema operativo mobile di nuova generazione nell'ambito di un evento online durante il quale dovrebbero essere mostrati anche Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

L'aggiornamento Global di MIUI 13 dovrebbe arrivare a gennaio 2022 in tutto il mondo, mentre in Cina dovrebbe essere disponibile poco prima, insieme alla commercializzazione di Xiaomi 12. Xiaomi ha annunciato che MIUI 13 arriverà sia sui telefoni che sui tablet della compagnia, includendo così nella lineup di device che riceveranno l'aggiornamento anche lo Xiaomi Pad 5, l'unico tablet prodotto dal colosso cinese per il momento.

Xiaomi ha promesso che MIUI 13 sarà più sicura di MIUI 12.5, specialmente in termini di riconoscimento facciale, e garantirà standard di sicurezza più elevati quando noterà che l'utente sta per condividere documenti sensibili, come fotografie di carte d'identità e carte di credito. Inoltre, il software dovrebbe pesare meno dei predecessori sulla batteria degli smartphone e dei tablet su cui sarà installato.

In termini di design, l'azienda ha annunciato cambiamenti al design di Mi Sans, il font di MIUI 13, benché si tratti di modifiche marginali che riguarderanno quasi unicamente i caratteri cinesi. Al contrario, anche nella release globale potremo apprezzare il miglioramento degli sfondi, realizzati da Xiaomi in collaborazione con artisti e studi fotografici. MIUI 13 implementerà anche il design Material You di Android 12, estendendolo ai propri widget e alle proprie app.

Infine, Xiaomi ha presentato anche MIUI for Pad, la versione di MIUI 13 pensata per i tablet e che rappresenta un chiaro concorrente di iPadOS, sviluppato da Apple per i propri iPad. Anche in termini di design le differenze con iPadOS sono poche, poiché il sistema presenta una layout bar sul fondo dello schermo e delle icone per le app molto simili a quelle del sistema operativo di Cupertino. Infine, in MIUI for Pad saranno presenti i Quick Links, che permetteranno di avviare rapidamente alcuni funzioni di app e giochi direttamente dalla schermata Home del tablet.