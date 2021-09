Xiaomi presenta Xiaomi Pad 5, il nuovo tablet da 11 pollici disponibile a 399,90€

Poco dopo aver presentato i nuovi Xiaomi Mi 11T Pro 5G ed Mi 11T, Xiaomi ha svelato anche Xiaomi Pad 5, il nuovo tablet premium della propria lineup per la produttività, lo studio e l’intrattenimento.

La società cinese ha fatto in modo che Xiaomi Pad 5 possa racchiudere in un unico dispositivo le diverse esperienze attraverso una serie di tecnologie che includono un display WQHD+ da 11 pollici con refresh rate di 120Hz. Dotato di Dolby Vision, lo Xiaomi Pad 5 garantisce un’esperienza visiva HDR premium con immagini ultra-vivide e la modalità Low Blue Light integrata che propone un’esperienza visiva chiara, sicura e confortevole. Il tablet è anche dotato di un impianto audio a quattro parlanti con Dolby Atmos, il che va a contribuire al comparto d’entertainment.

Xiaomi Pad 5 sfoggia una serie di funzioni per far crescere la produttività degli utenti: è possibile scansione qualsiasi documento tramite la fotocamera da 13 megapixel, ma è supportata anche la Xiaomi Smart Pen (che deve essere acquistata a parte) che ha un sampling rate di 240Hz e supporta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione. La fotocamera frontale invece è da 8 megapixel e supporta i video a 1080p, il che è utile per le conference call.

Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 860 ed una batteria da 8.720 mAh.

Xiaomi Pad 5 sarà disponibile dal 23 Settembre nella configurazione 6/128GB al prezzo di 399,90 Euro su mi.com e presso gli Mi Store. Dalle ore 9 sarà acquistabile sempre sullo shop ufficiale di Xiaomi a 299,90 Euro per 24 ore fino ad esaurimento scorte, oppure a partire dalle 18 del 30 Settembre in bundle con Xiaomi Smart Pen che può anche essere acquistata a parte a 99,90 Euro.

In giornata odierna Xiaomi ha anche annunciato la versione NFC di Xiaomi Mi Smart Band 6.