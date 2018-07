Xiaomi presenta Yunmi: il frigorifero da 450L, si parte da 902 Dollari

Xiaomi continua ad espandere, sorprendentemente, il proprio raggio d'azione nel mercato dell'internet of things. Quest'oggi, dalla Cina ci giunge notizia che la compagnia cinese di Lei Jun ha presentato un nuovo dispositivo da aggiungere alla "collezione".

Si tratta del frigorifero Xiaomi Yunmi da 450L, che va ad inserirsi nel mercato dell'internet of things ad un prezzo di 902 Dollari. Ma vediamo insieme le caratteristiche tecniche.

Il frigorifero funge infatti da hub centrale attraverso cui è possibile controllare tutti gli altri dispositivi IoT collegati: è possibile accendere la luce, sbloccare o bloccare una porta, attivare l'aspirapolvere ed altro. Il tutto attraverso il display touchscreen IPS ad 21 pollici attraverso cui è possibile eseguire e controllare varie azioni.

Xiaomi Yunmi è anche dotato di un sistema vioBrainTM, che ha l'obiettivo di non far dimenticare nemmeno un'attività da svolgere e fornisce anche suggerimenti in base all'utilizzo che si fa dello stesso frigorifero. Ad esempio, è possibile effettuare acquisti, ma anche ascoltare musica e vedere un video, anche utilizzando i comandi vocali.

A livello di dimensioni, Yunmi è grande 1780 x 636 x 836 millimetri, ed è dotato di doppie porte che si aprono in direzioni opposte. Si tratta, fondamentalmente, di un frigorifero di dimensioni familiari, quindi può anche contenere alimenti voluminosi, ed è dotato di un sistema ad aria a 360° a doppia temperatura, che assicura che ogni camera interna funzioni correttamente.

Il frigorifero supporta anche lo sbrinamento automatico ed attraverso l'inverter di prima classe che utilizza una frequenza vettoriale di 180 gradi, il consumo energetico viene ridotto sostanzialmente. Sull'eventuale lancio italiano non sono disponibili informazioni, almeno ad oggi.