Xiaomi potrebbe presentare uno smartphone rivoluzionario l'11 agosto

Quello attuale è un periodo di "tregua" per il mondo smartphone: c'è appena stata la conferenza di presentazione della gamma Samsung Galaxy Note 20 e nei prossimi giorni non sono previsti particolari eventi, se non quello di Xiaomi. Tuttavia, proprio qui potrebbero arrivare delle novità molto interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e dal noto leaker Ice universe su Twitter, Xiaomi Mi 10 Ultra, ovvero lo smartphone che abbiamo trattato poco fa su queste pagine, potrebbe disporre di una tecnologia rivoluzionaria. Infatti, Ice universe ha affermato che il succitato modello sorprenderà gli appassionati. In seguito al tweet del leaker, ci ha pensato Ross Young a "rilanciare", affermando che Mi 10 Ultra potrebbe disporre di una fotocamera sotto il display. D'altronde, già in passato l'azienda aveva parlato di questa tecnologia.

L'indiscrezione sembra andare un po' in contrasto con quanto trapelato finora, ma Young si è detto convinto del fatto che Xiaomi stia preparando questa "sorpresa" per l'evento dell'11 agosto 2020. Nonostante questo, potrebbe esserci una notizia non proprio esaltante. Infatti, sempre stando a quanto dichiarato da Young, a quanto pare Mi 10 Ultra potrebbe essere un modello disponibile in unità limitate, in modo simile a quanto già visto in passato con Xiaomi Mi Mix Alpha.

In ogni caso, Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe effettivamente essere il primo smartphone con fotocamera in-display ad arrivare sul mercato. In passato OPPO ha già fatto vedere un prototipo funzionante, ma per ora nessuno ha messo in vendita un modello di questo tipo. Staremo a vedere: la presentazione è ormai imminente.