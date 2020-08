Xiaomi ha presentato un TV OLED trasparente: costa 7.200 Dollari!

Non solo il nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra, la società cinese ha anche presentato un nuovo TV, sicuramente particolare. Si chiama Mi TV LUX OLED Transparent Edition e, come suggerisce il nome, è dotato di un pannello OLED trasparente.

Come si può vedere dalle immagini presenti in calce, il pannello trasparente consente di vedere attraverso le cornici e dà la sensazione che le immagini siano sospese nell'aria. Per ovviare al principale problema, ovvero la presenza dei cavi e dei circuiti necessari per far funzionare il TV correttamente, Xiaomi ha creato una base circolare (simile ad uno smart speaker) in cui sono state integrate tutte le componenti d'elettronica, alimentazione inclusa.

Il pannello OLED da 55 pollici offre una copertura dello spazio colore P3 del 93%, ed include anche un'ottima luminosità. E' inoltre garantita una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed un tempo di risposta di 1ms, a cui si aggiunge un rapporto di contrasto di 150.000:1. E' chiaro che la resa migliore la si otterrà al buio, quando le immagini sembreranno fluttuare nel vuoto.

Durante la presentazione Xiaomi ha anche parlato dell'AI Master Smart Engine, ed il chip custom MediaTek 9650, che è in grado di ottimizzare in modo intelligente le immagini.

Il prezzo non è accessibile: si parte da 7.200 Dollari, ma la disponibilità è garantita in Cina dal 16 Agosto.