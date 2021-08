Xiaomi presenterà Mi Notebook Pro 14 e Mi Notebook Ultra 15 a breve: specifiche tecniche

Lo scorso marzo Xiaomi ha presentato il nuovo Mi Laptop Pro da 15 pollici, ma a breve potrebbe svelare al pubblico una nuova serie di notebook durante l’evento Mi Smarter Living 2022 atteso per il 26 agosto 2021 in India, nello specifico i due modelli Mi Notebook Pro 14 e Mi Notebook Ultra 15.

Stando a quanto ripreso da 91mobiles, il colosso cinese doterà entrambi i modelli di display ad altissima definizione e feature che finora non sono state mai implementate nei notebook delle generazioni precedenti. Inoltre, con il loro lancio dovrebbe concludersi la vendita di laptop delle vecchie serie; trattandosi però di una presentazione in India, non è da dare per scontato il rilascio dei computer portatili stessi in Occidente, dunque per ora noi utenti del Belpaese restiamo semplici “spettatori” in attesa di conferme.

In ogni caso, vediamo quali sono le specifiche dei due dispositivi trapelate in rete: Mi Notebook Pro 14 dovrebbe dotarsi di un display da 14 pollici con una risoluzione 2,5K (2560 × 1600 pixel), refresh rate di 60 Hz, gamut sRGB al 100% e angoli di visualizzazione di 178 gradi, mentre non mancherà anche il certificato TUV Rheinland a indicare la protezione dalla luce blu. Sotto la scocca, invece, appariranno CPU Intel Core i5 o i7, fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di archiviazione interna, mentre l’autonomia massima garantita dalla batteria sarà pari a 10 ore. Tra le funzionalità, infine, si segnalano porte USB-C, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2, HDMI e jack per cuffie da 3,5 mm, assieme al supporto a Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Le medesime funzionalità e impostazioni sotto la scocca dovrebbero essere garantite anche a Mi Notebook Ultra 15, il quale però si doterà di un display da 15,6 pollici con risoluzione 3K e refresh rate di 90 Hz, oltre alla batteria con 12 ore di autonomia massima. Si segnala anche la presenza della retroilluminazione a tre livelli in entrambi i laptop e uno scanner di impronte digitali nel pulsante di accensione.

Per ogni informazione ufficiale dovremo comunque attendere l’evento Smarter Living 2022 del prossimo 26 agosto; in sua attesa, consigliamo di prendere queste indiscrezioni cum grano salis.

Di recente Xiaomi ha anche presentato la serie di tablet Mi Pad 5.