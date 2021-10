Xiaomi presenterà Redmi Watch 2 il 28 ottobre: già noti dati ufficiali sul display

Il 28 ottobre 2021 sarà una data importante per Xiaomi. Pochi giorni fa abbiamo già appreso che la società cinese presenterà Redmi Note 11 in tale giornata con un evento ad hoc, ma nella medesima occasione vedremo anche il nuovissimo Redmi Watch 2, smartwatch del quale Xiaomi ha già rilasciato i primi poster teaser.

Come spesso accade in questi casi, le prime immagini pubblicitarie appaiono sul social network cinese Weibo. L’esempio che trovate in calce alla notizia mostra chiaramente la data di presentazione, ovvero il già detto 28 ottobre 2021, ma anche dettagli tecnici importanti.

In questo caso, si parla nello specifico del design dello smartwatch e del suo pannello: Redmi Watch 2 dovrebbe dotarsi di uno schermo AMOLED ad alta definizione da 1,6 pollici, con cornice ristretta rispetto al predecessore e, dunque, rapporto schermo-corpo superiore. Inoltre, sappiamo che una delle colorazioni previste al lancio sarà il rosa, mentre altri leak pubblicati in precedenza sempre su Weibo parlavano anche della disponibilità delle tonalità nero e blu. Trattandosi di colori standard, è altamente probabile che otterremo la conferma del caso nella fatidica giornata di presentazione.

Per quanto riguarda Redmi Note 11, invece, non ci sono importanti novità: Xiaomi ha proposto altri poster-teaser per confermare la dotazione di un pannello AMOLED anche sullo smartphone, e per specificare che i bordi laterali avranno spessore pari a 1,75 millimetri, mentre il notch punch-hole collocato centralmente avrà un diametro di 2,96 millimetri. Non ci resta che attendere ancora cinque giorni per conoscere meglio i due dispositivi, in vista del loro lancio anche in Europa.

Intanto si parla anche di Xiaomi Mi 12, in particolare della possibile dotazione di tre fotocamere da 50 MP.