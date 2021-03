Xiaomi, svelato il possibile prezzo europeo del Mi 11 Lite

In attesa di scoprire quali e quanti saranno i device Xiaomi della famiglia Mi 11, il cui capostipite è stato recensito sulle nostre pagine qualche giorno fa, i rumor sul modello entry level Mi 11 Lite si fanno sempre più incalzanti.

La notizia di oggi viene direttamente da uno store europeo, il cui nome al momento risulta ancora ignoto, che avrebbe erroneamente messo a catalogo il nuovo device di fascia media di Xiaomi, nella sua colorazione Truffle Black con taglio di memoria da 6/128 GB al prezzo di 408,18 Euro.

Possiamo quindi desumere che il prezzo di listino che verrà proposto da Xiaomi sia quello di 399 Euro, quindi in lieve rialzo rispetto al modello equivalente della scorsa generazione. Il Mi 10 Lite da 6/64 GB veniva infatti proposto alla cifra di 349 Euro.

Purtroppo nell'inserzione non sono disponibili ulteriori dettagli circa la scheda tecnica per cui, salvo smentite, dobbiamo ancora attenerci a quanto emerso per vie traverse.

Di recente, sulla Google Play Console è apparso il nuovo modello Lite di Xiaomi con alcune specifiche tecniche che ci hanno permesso di delineare in linea di massima il tipo di device che ci troveremo presto di fronte. Lo Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe arrivare sul mercato con il chip Snapdragon 765G, GPU Adreno 620 e quindi 6 GB di RAM, anche se i precedenti rumor suggerivano tagli fino a 8 GB.

A completare la parziale scheda tecnica, un display AMOLED da 108x2400 pixel con una densità di 440 PPI, per una dimensione che quindi dovrebbe essere di poco meno di 6 pollici.