Xiaomi, il prezzo di alcuni Mi TV DVB-T2 scende vicino ai 200 euro

Non ci sono solamente smartphone di Xiaomi in sconto in questi giorni: anche dei televisori del noto brand sono finiti al centro di diverse promozioni. Più precisamente, alcuni modelli della gamma Mi TV si possono acquistare a prezzi vicini ai 200 euro grazie a varie iniziative promozionali.

Infatti, Mi LED TV 4A viene venduto a un prezzo di 236,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo precedente era pari a 279,99 euro, quindi si tratta di uno sconto di 16 euro. Tra l'altro, dando un'occhiata da PC alla pagina principale del portale della nota catena, abbiamo notato che il prodotto compare nella sezione "I più venduti", quindi sembra che non siano in pochi coloro che stanno usufruendo della promozione.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non mancano le funzionalità smart di base, così come è presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per il resto, anche i rivenditori di Amazon Italia hanno scontato il televisore, dato che il prezzo è di 236,99 euro. Insomma, il costo del prodotto si sta avvicinando sempre di più ai 200 euro.

In ogni caso, non si tratta dell'unico modello che sta vedendo un calo di prezzo di questo tipo. Infatti, in questi giorni sul portale ufficiale di Xiaomi è possibile acquistare il modello Mi TV P1 32 a 249,90 euro (al posto di 279,90 euro). Questo televisore appartiene alla gamma annunciata per l'Italia a inizio maggio 2021 e presenta un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è Android TV 9 e non manca il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.