Xiaomi sta progettando il rivale del Samsung Galaxy Z Flip

L'introduzione sul mercato degli smartphone pieghevoli è stato l’aspetto più interessante in ambito tech dello scorso anno. Nel 2020, sempre più produttori di smartphone dovrebbero lanciarsi in questo settore, grazie alla riduzione dei costi necessari per la produzione dei pannelli. Tra questi, potrebbe esserci anche Xiaomi.

Al momento in commercio troviamo due diverse soluzioni: dispositivi in ​​stile Galaxy Fold che si piegano in orizzontale e device come il Samsung Galaxy Z Flip che lo fanno in verticale come i vecchi telefoni a conchiglia. In questa categoria rientra anche il Motorola Razr.

Il Galaxy Z Flip presenta un display OLED "Ultra Thin Glass" pieghevole nascosto da uno strato di plastica protettiva e realizzato da Samsung display. Il Motorola Razr, invece, dispone semplicemente di un display OLED, in plastica, anch’esso pieghevole, prodotto da due aziende cinesi, BOE e CSOT. Secondo un rapporto di ZDNet Korea, Xiaomi avrebbe richiesto la fornitura di display OLED flessibili con meccanismo a conchiglia direttamente a Samsung.

Sullo sfondo potrebbe esserci anche la possibilità che la produzione possa essere affidata a LG Display, già attiva in questo campo, avendo fornito i display pieghevoli a Huawei. Questa scelta potrebbe dettata dal fatto che, secondo le indiscrezioni trapelate, i pannelli prodotti da BOE e CSOT sarebbero di qualità inferiore rispetto a quelli di Samsung Display.

La produzione di massa del nuovo pieghevole di casa Xiaomi potrebbe partire nella seconda metà del 2020 e con il lancio previsto entro la fine dell'anno. Non sono ancora note le specifiche, i prezzi e la futura disponibilità dello smartphone. Di certo, però, disporrà di specifiche da vero top di gamma ed avrà un prezzo non alla portata di tutti.

Nel frattempo, i recenti brevetti rintracciati da LetsGoDigital e TigerMobiles ci hanno fornito qualche suggerimento. Per scoprire qualcosa in più su questa tipologia di prodotti, vi lasciamo alla recensione del Motorola Razr.