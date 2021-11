Xiaomi pronta al suo Black Friday 2021, ecco i regali anticipati per tutti

Dopo gli sconti di Amazon su alcuni smartphone Xiaomi, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali legate al popolare brand. Infatti, la stessa azienda sta per lanciare il suo Black Friday 2021.

In attesa del venerdì nero, che ricordiamo sarà il 26 novembre 2021, è dunque arrivata l'iniziativa "Road to Xiaomi Friday", attiva dall'8 novembre al 18 novembre 2021, che consente agli utenti di accedere sin da ora ad alcune offerte e di usufruire di svariati benefici. Infatti, ci sono parecchie possibilità per coloro che vogliono acquistare un prodotto del popolare brand.

Potete approfondire tutto mediante il sito Web ufficiale di Xiaomi, ma cercheremo di farvi un "riassunto" in questa sede. Ebbene, innanzitutto c'è un "regalo" a ogni login quotidiano. Per intenderci, nella giornata del 9 novembre 2021 sul portale dell'azienda si legge, relativamente al "premio" della giornata: "200 Mi Point. Riscatta 5€".

Per il resto, c'è uno sconto di 10 euro ogni 259 euro spesi, nonché di 20 euro ogni 459 euro spesi (tranne su Xiaomi 11T, Xiaomi Pad 5 e Xiaomi 11T Pro). Non mancano inoltre dei coupon, così come è possibile ottenere sconti extra effettuando quelli che Xiaomi chiama "depositi di prevendita".

Il noto brand chiama inoltre a "raccolta" la community, dato che ha scelto di attivare determinate promozioni una volta raggiunto un certo numero di "Mi piace". Immancabili anche le Flash Sale: ad esempio, il 16 novembre 2021 Xiaomi Mi Smart Band 5 verrà venduta a 19,99 euro (anziché 39,99 euro).

Insomma, Xiaomi si sta "sbizzarrendo" con le iniziative promozionali, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata a questo "antipasto" di Black Friday 2021.