Xiaomi pronta a lanciare ben tre smartphone con Snapdragon 8 Gen 1+: il rumor

Dopo aver scoperto che Xiaomi ha avuto un 2021 incredibile, almeno in termini di fatturato, oggi un'interessante indiscrezione fa luce sui prossimi smartphone Xiaomi in arrivo nel 2022, che potrebbero essere molti più di quanto si pensasse fino ad oggi.

Il leak arriva dal noto tipster cinese Digital Chat Station, famoso per le sue previsioni corrette soprattutto in campo smartphone. Potete dare un'occhiata a quanto scritto da Digital Chat Station su Weibo nell'immagine in calce. A quanto pare, ben tre smartphone Xiaomi con SoC Snapdragon 8 Gen 1+ sono in arrivo nel 2022.

Non solo: tutti e tre questi smartphone dovrebbero essere dotati di uno schermo 2K e dovrebbero attualmente trovarsi in uno stadio produttivo piuttosto avanzato, il che indica che saranno messi sul mercato a ridosso della presentazione di Snapdragon 8 Gen 1+, che dovrebbe tenersi tra maggio e giugno.

Del nuovo Snapdragon 8 Gen 1+ sappiamo per il momento solo che sarà un'evoluzione dello Snapdragon 8 Gen 1 con l'obiettivo di risolvere i problemi connaturati in quest'ultimo e derivanti perlopiù dagli intoppi produttivi incontrati da Samsung con il suo nodo a 5 nm. Non a caso, infatti, il chipset sarà realizzato con il processo a 4 nm di TSMC.

A quanto pare, il chip dovrebbe avere un'architettura dei core "1+3+4", che comprende cioè un Core Cortex X2, tre Core Cortex A710 e quattro Cortex A510. Al momento, sappiamo quasi per certo che il nuovo chip di Qualcomm verrà montato su Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe essere in uscita proprio per metà 2022.

Gli altri due device a cui si riferisce Digital Chat Station, invece, rimangono avvolti nell'ombra: pare probabile, ammesso che Xiaomi continui con la strategia commerciale degli ultimi anni, che almeno uno di questi sia il nuovo smartphone della serie Xiaomi MIX, che dovrebbe condividere la propria architettura hardware di base con Xiaomi 12 Ultra. Il secondo dispositivo, invece, potrebbe essere il nuovo flagship della lineup Redmi, sul quale però ancora non sappiamo quasi nulla.