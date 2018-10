Xiaomi pronta a presentare il primo smartphone 5G al mondo, sarà Mi MIX3?

Xiaomi si prepara a presentare il nuovo smartphone top di gamma, probabilmente l'Mi MIX3 che dovrebbe debuttare nel corso del mese di Ottobre anche se la data di presentazione ancora non è nota. Il produttore cinese, attraverso il proprio account ufficiale Weibo, ha pubblicato un teaser visualizzabile in calce.

Come si può vedere nel poster in calce, il lancio sembrerebbe essere previsto per il 25 Ottobre. Il teaser lascia intendere che probabilmente sul retro sarà presente uno slider che dovrebbe includere anche la fotocamera frontale.

L'immagine rivela anche che l'imminente ammiraglia Xiaomi abbandonerà il notch sul display, il che giustifica a pieno lo slider.

Restano ignote le altre specifiche tecniche, ma rapporti precedenti hanno suggerito che Mi Mix3 dovrebbe includere un pulsante fisico dedicato all'intelligenza artificiale, una prima assoluta per la linea.

Inoltre, e non è di poco conto, il cellulare dovrebbe essere il primo al mondo a supportare la connettività 5G, come confermato da Donovan Sung, direttore del Product Management di Xiaomi, che lo scorso mese ha rivelato alcuni test interni.

Per il resto delle specifiche tecniche, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Sarà però senza dubbio interessante capire che tipo di strategia abbia intenzione di adottare la società anche per il mercato internazionale dove il 5G ancora non è molto diffuso.