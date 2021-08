Xiaomi pronta a superare Samsung: sarà il primo produttore di smartphone al mondo?

Xiaomi potrebbe presto diventare il primo produttore di smartphone al mondo. Ad esserne convinta è la società di ricerca Counterpoint Research, secondo cui la società cinese potrebbe presto superare Samsung alla luce dell'aumento delle vendite del 26% registrato a giugno 2021.

E' di qualche giorno fa la notizia che Xiaomi ha conquistato il primo posto nel mercato europeo durante il secondo trimestre del 2021 e qualora le proiezioni di Counterpoint dovessero rivelarsi veritiere, la compagnia asiatica potrebbe prendere il posto del diretto concorrente diventando il primo marchio al mondo.

Negli studi effettuati infatti Xiaomi viene dato prossimamente con una quota di mercato globale del 17,1 percento, mentre Samsung al 15,7%.

Negli ultimi diciotto mesi, comunque, i numeri di Xiaomi sono aumentati costantemente grazie alla serie Redmi che grazie a prezzi accessibili ha contribuito a renderlo un marchio mondiale. A contribuire a questo successo ci hanno pensato il Redmi Note 10 Pro e l'Mi 11 Ultra.

Il direttore della ricerca di Counterpoint, Tarun Pathak, ha aggiunto che Xiaomi ha beneficiato in maniera importante dell'allentamento delle restrizioni legate al Covid-19: "fin dall'inizio del declino di Huawei, Xiaomi ha compiuto sforzi coerenti e aggressivi per colmare il divario creato sul mercato. L'OEM si sta espandendo nei mercati legacy di Huawei e HONOR come Cina, Europa, Medio Oriente e Africa. A giugno, Xiaomi è stata ulteriormente aiutata dalla ripresa della Cina, dell'Europa e dell'India e dal declino di Samsung a causa dei vincoli di fornitura” ha affermato.

