Xiaomi, tutto pronto per la MIUI 12: l'annuncio è imminente

Xiaomi ha annunciato ufficialmente l'evento di presentazione della MIUI 12, che si terrà tra pochi giorni (possiamo dire ore?). Stiamo parlando di un aggiornamento molto atteso da parte degli utenti, dato che si vocifera già da tempo di diverse novità interessanti, tra cui il tema scuro globale.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e da XDA Developers, Xiaomi svelerà la MIUI 12 il 27 aprile 2020, quindi possiamo dire che mancano circa 48 ore. Sembra che l'evento si terrà in Cina e, come preannunciato da Zhang Guoquan, direttore del team che si occupa del comparto software, i primi utenti potranno aggiornare il proprio smartphone già subito dopo l'evento.

In ogni caso, al momento non si hanno dettagli ufficiali in merito a quali saranno i dispositivi coinvolti e non si sa nemmeno se il rollout per gli utenti nostrani partirà nella stessa giornata. Nel corso degli ultimi giorni, hanno fatto molto discutere alcune applicazioni non ufficiali che promettono di far capire all'utente se il suo dispositivo è compatibile con la MIUI 12.

Ebbene, l'azienda cinese ha commentato in questo modo la vicenda: "Siamo venuti a conoscenza del fatto che si stanno diffondendo diverse false applicazioni di test legate alla MIUI 12. Ci teniamo a precisare che i programmi di test per la MIUI saranno lanciati solo attraverso i canali ufficiali di Xiaomi. Vi invitiamo a non fare domanda per nessun programma di test a meno che non venga rilasciato attraverso i nostri canali ufficiali. Restate sintonizzati, grazie per la comprensione e per il supporto".

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per conoscere i dettagli ufficiali relativi alla MIUI 12. Tra l'altro, i rumor descrivono anche il possibile annuncio di un nuovo smartphone: Mi 10 Youth Edition, che dovrebbe essere destinato solamente al mercato cinese. Staremo a vedere.