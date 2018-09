Xiaomi propone tre bundle allo stesso prezzo dei nuovi iPhone Xs, Xs Max e XR

Dopo aver scoperto durante il keynote Apple i nuovi modelli iPhone Xs, Xs Max, XR e l'Apple Watch 4, subito internet è esploso in discussioni riguardanti specifiche tecniche, prezzo e giudizi di vario genere.

Xiaomi, nota azienda cinese produttrice di smartphone, tablet, smart devices e dispositivi di domotica con un ottimo rapporto qualità/prezzo, ha colto la palla al balzo per sfruttare il trend e prendere un po' in giro la casa di Cupertino. Sul proprio sito ufficiale ha infatti pubblicato tre bundle di loro prodotti che, allo stesso prezzo (e con gli stessi nomi) dei nuovi iPhone, propongono un'ottima offerta alternativa.

Scendendo nel dettaglio, ecco i tre pacchetti (dei quali potete trovare le foto in calce alla notizia):

XR Suit : comprende uno Xiaomi Mi 8 SE grigio (con 6GB di RAM e 128GB di Memoria), una Mi Band 3, un Mi Notebook Air da 12.5 pollici (con 4GB di RAM e 256GB di Memoria) e un Bluetooth Headset Mini al prezzo di 6.499 RMB (circa 814 € );

: comprende uno Xiaomi Mi 8 SE grigio (con 6GB di RAM e 128GB di Memoria), una Mi Band 3, un Mi Notebook Air da 12.5 pollici (con 4GB di RAM e 256GB di Memoria) e un Bluetooth Headset Mini al prezzo di 6.499 RMB (circa ); Xs Suit : composta da uno Xiaomi Mi MIX 2S nero (8GB di RAM e 256GB di Memoria), una Mi Band 3, un Mi Notebook Air da 13.3 pollici e il già citato Bluetooth Headset Mini, per un totale di 8.699 RMB ( 1.089 € )

: composta da uno Xiaomi Mi MIX 2S nero (8GB di RAM e 256GB di Memoria), una Mi Band 3, un Mi Notebook Air da 13.3 pollici e il già citato Bluetooth Headset Mini, per un totale di 8.699 RMB ( ) Xs Max Set: al suo interno troviamo uno Xiaomi Mi 8 (con 6GB di RAM e 128GB di Memoria), un Mi Notebook Pro, un Bluetooth Collar Headset e la Mi Band 3, il tutto a 9.599 RMB (circa 1.200 €);

Questi bundle per ora sono disponibili soltanto in Cina, ma non è da escludere un futuro arrivo nel mercato Europeo.