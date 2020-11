Xiaomi pubblica render ufficiali di Redmi Note 9 5G a poche ore dall'annuncio

In seguito alle indiscrezioni relative alla presunte caratteristiche tecniche, si torna a parlare di Redmi Note 9 5G. La presentazione è ormai imminente e lo smartphone inizia a farsi vedere come si deve.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e ITHome, la società cinese ha pubblicato alcuni render relativi a Redmi Note 9 5G sul suo profilo ufficiale legato al social network Weibo. Questi ultimi, che potete vedere in allegato alla notizia, sono chiaramente una sorta di "teaser", quindi mostrano solamente determinate parti dello smartphone. Tuttavia, dalle immagini si possono già notare degli aspetti interessanti.

Il retro del dispositivo presenta infatti una quadrupla fotocamera circolare, affiancata a sinistra da un flash Dual LED. Si tratta di un design diverso dai modelli già arrivati sul mercato nostrano, dato che Redmi Note 9, Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro dispongono tutti di un modulo fotografico diverso. Insomma, sembra proprio che Xiaomi non voglia realizzare un semplice Redmi Note 9 con supporto al 5G, bensì un dispositivo con identità propria.

Tra l'altro, sempre stando a quanto riportato da Gizchina (ma in un altro articolo), lo smartphone potrebbe disporre di una batteria particolarmente capiente. Infatti, secondo gli ultimi rumor, Xiaomi avrebbe intenzione di pubblicizzarlo affermando che è in grado di raggiungere diversi giorni di autonomia con una sola ricarica. Lo schermo dovrebbe invece disporre di un refresh rate di 120 Hz.

La presentazione per quel che concerne il mercato cinese avverrà nella giornata di domani 26 novembre 2020. Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più.