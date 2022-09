Xiaomi pubblica per sbaglio foto Redmi Pad: come sarà il nuovo tablet?

In attesa della presentazione dei nuovi smartphone top di gamma di casa Xiaomi - a tale proposito, nelle ultime ore abbiamo assistito al leak di render e prezzi europei di Xiaomi 12T -, la divisione Xiaomi Kuwait ha deliziato i fan pubblicando per sbaglio la foto ufficiale del nuovo tablet Redmi Pad.

Ovviamente la società ha cancellato rapidamente l’immagine dai social, ma grazie a Pricebaba e alle sue fonti esclusive possiamo recuperare non solo il design, bensì scoprire anche le presunte specifiche tecniche di Redmi Pad. In copertina e in calce alla notizia trovate la fotografia interessata, dove si vede il tablet in colorazione Mint Green – una tra le tre disponibili, contando anche Graphite Grey e Moonlight Silver.

Venendo invece alle specifiche tecniche, Redmi Pad sarà un tablet di fascia bassa con chipset MediaTek MT8781 (apparentemente una variante dell’Helio G99 con CPU ARM Cortex e GPU Mali-G57) e due configurazioni di memoria: 3/64 GB e 4/64 GB. Lo schermo dovrebbe essere un LCD da 11,2 pollici con risoluzione 2K, non dovrebbe mancare una fotocamera da 8 megapixel sul retro e, infine, abbiamo la batteria da 7.800 mAh sotto la scocca e quattro altoparlanti.

Non mancano anche leak riguardanti il prezzo e le versioni che arriveranno in commercio: Redmi Pad dovrebbe approdare nelle varianti Wi-Fi e 4G LTE a circa 250-350 euro per il mercato europeo. Trattandosi comunque di semplici rumor, consigliamo di prenderli cum grano salis.

Restando in casa Xiaomi, a quanto pare la società starebbe pensando a portare la Dynamic Island su Android.