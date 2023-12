Xiaomi, pubblicato il primo white paper sull'azione per il clima

Xiaomi ha pubblicato il suo primo white paper sull’azione per il clima che scende nel dettaglio sulle misure che ha messo in campo l’azienda per mitigare i cambiamenti climatici.

La presentazione è avvenuta in occasione della COP28, la conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici. Il vice presidente e chief financial officer di Xiaomi, Alain Lam Sai-wai, ha spiegato che “Xiaomi è sempre stata guidata dall'innovazione tecnologica e il nostro approccio alla transizione a zero emissioni di carbonio non è diverso. La nostra incessante ricerca dell'innovazione tecnologica è al centro della trasformazione green dell'azienda. Attraverso l'innovazione tecnologica, continuiamo a migliorare l'efficienza dei nostri prodotti e a promuovere la sostenibilità durante tutto il ciclo di vita del prodotto, contribuendo così alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e assumendoci la nostra responsabilità nei confronti del pianeta”.

Il documento descrive la Zero-Carbon Philosophy di Xiaomi, incluso l’uso dell’AIoT potenziato dall’IA per la realizzazione di prodotti ecologici e supply chain sostenibili. L’obiettivo dell’azienda è facilitare una transizione a zero emissioni di carbonio per le imprese e l’intera società.

Il percorso messo in campo da Xiaomi è conforme alle linee guida ISO Net Zero e prevede anche la decarbonizzazione delle proprie attività migliorando l’efficienza energetica e l’implementazione di pratiche di produzione intelligenti. Ovviamente, Xiaomi ha reso i propri prodotti e servizi più efficienti, economici e rispettosi dell’ambiente, mentre l’uso dell’IA nella produzione consente a Xiaomi di aumentare la propria efficienza ed innovatività.

Il white paper integrale è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.