Xiaomi punta sempre di più sull'Italia: firmata partnership con Fastweb

Fastweb e Xiaomi, nella tarda serata di ieri hanno annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione per gli smartphone della casa cinese nel nostro paese, su cui sta puntando massicciamente negli ultimi tempi. Nel listino Fastweb inizialmente compariranno tre smartphone: Mi Mix 2, Redmi 5 e Redmi 5 Plus.

Gli smartphone sono disponibili in abbinamento alle nuove offerte Mobile Giga, Mobile Voce e Mobile Freedom, con rate a partire da 5 euro al mese. Per il Redmi 5, per esempio, in promozione dal 2 luglio per tutto il mese, il cliente pagherà un anticipo di 1 euro e una rata di 5 euro per 24 mesi, in abbinamento alla sua offerta mobile. Non è prevista nessuna penale in caso di recesso anticipato ma solo il saldo delle rate mancanti.

Le offerte mobili di Fastweb a cui il cliente può abbinare il proprio smartphone Xiaomi sono:

Mobile Giga che offre 10GB, 300 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile);

che offre 10GB, 300 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile); Mobile Voce che offre 3GB, 1.000 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile);

che offre 3GB, 1.000 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile); Mobile Freedom, invece, che è l'offerta pensata per i già clienti del fisso, che prevede il raddoppio dei GB da 10 a 20, include minuti illimitati e 100 sms a 10,95 euro al mese (10 GB a 15,95 euro al mese per i clienti solo mobile).

Tutte le offerte mobili Fastweb includono i cosiddetti servizi ancillari (segreteria telefonica, funzione "richiamami", controllo del credito) eliminando quindi tutti quei costi nascosti che il cliente paga spesso inconsapevolmente. Inoltre la copertura è tra le migliori in Italia, oltre il 98% del territorio nazionale.

Per chi non volesse rateizzare lo smartphone in abbinamento all'offerta mobile, sarà possibile acquistarlo in un'unica soluzione, ad un prezzo agevolato: 119 euro per il Redmi 5, 169 euro per il Redmi 5 Plus e 369 euro per il Mi MIX 2.