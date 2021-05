Xiaomi, quando uscirà la MIUI 13? Prime informazioni e che feature!

Ogni aggiornamento della MIUI, la nota personalizzazione software di Xiaomi, è molto atteso dagli utenti. D'altronde, il brand cinese ha sempre aggiunto delle funzionalità interessanti e dunque è comprensibile che l'attenzione attorno agli update sia elevata. Per questo motivo, non sono in pochi a chiedersi quando uscirà la MIUI 13.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, in queste ore sono trapelate online delle indiscrezioni che fanno riferimento a una possibile data di annuncio ben precisa. Infatti, diverse fonti puntano sul 25 giugno 2021. In parole povere, secondo i rumor, mancherebbe un mese e qualche settimana al reveal del prossimo "grande aggiornamento" di casa Xiaomi.

Tuttavia, c'è da dire che queste indiscrezioni sono state "contestate" da alcune fonti, che ritengono invece che sia più plausibile un lancio nel 2022. Difficile per il momento dire chi ha ragione e quando partirà il rollout. In ogni caso, si presume che inizialmente l'azienda sveli la MIUI 13 solamente per il mercato cinese, per poi portare l'update anche da noi. Per il resto, ricordiamo che nel 2020 la MIUI 12 fu ufficializzata per l'Italia nel mese di maggio.

Non sorprende, dunque, che nel corso degli ultimi giorni siano emerse online varie informazioni relative alle possibili funzionalità della MIUI 13. Tra queste dovrebbe esserci anche la possibilità di incrementare la RAM sfruttando lo storage, una novità non di poco conto. Ricordiamo che solamente qualche mese fa è iniziato l'aggiornamento dei dispositivi alla MIUI 12.5.