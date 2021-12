Xiaomi Redmi 10 e MacBook Pro M1 2020 in offerta oggi su Amazon

Quando mancano ormai tre giorni al Natale, Amazon continua con le sue promozioni sui prodotti d'elettronica ed informatica. Tra le offerte disponibili in giornata odierna, ne segnaliamo alcune molto interessanti su uno smartphone Xiaomi ed un MacBook Pro. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito gli sconti di oggi:

Xiaomi Redmi 10 - Smartphone 4+64GB, Display 6,5” FHD+ 90Hz, MediaTek Helio G88, quad camera AI 50MP, 5000mAh, Sea Blue (Versione ITA + 2 anni garanzia): 149,99 Euro (179,90 Euro)

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 1469,99 Euro (1709 Euro)

In tutti e due i casi, la consegna (ovviamente gratuita e senza costi aggiuntivi) è garantita dopo Natale, motivo per cui potrebbero non rappresentare una buona occasione per coloro che desiderano acquistarli per regalarli il 25 Dicembre. Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei due prodotti in questione.

Prezzi di questo tipo, comunque, sono stati proposti anche in precedenza e non rappresentano le classiche offerte wow, sebbene comunque il risparmio sia davvero considerevole se si confrontano i prezzi scontati con quelli di listino imposti da Xiaomi e dalla stessa Apple.