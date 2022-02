Xiaomi Redmi 10 tornerà nel 2022, ma cosa cambia dal modello 2021?

A poco meno di due settimane dall’ufficializzazione di Redmi Note 11 in Italia, si torna a parlare di Xiaomi per il presunto arrivo nel 2022 dell’aggiornamento a Redmi 10, smartphone di fascia medio-bassa già rilasciato nel 2021 e dal ritorno previsto per quest’anno con qualche novità...ma cosa cambierà esattamente?

Osservando gli ultimi risultati condivisi da MySmartPrice, che ha scovato il dispositivo nel database Geekbench, notiamo che sotto la scocca dovrebbe avere il cuore pulsante MediaTek MT6769H altrimenti noto come Helio G88, SoC octa-core operante a 1,80 GHz base e massimo 2 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM. Le prime indiscrezioni pubblicate a dicembre 2021 parlavano della dotazione del chipset MediaTek Helio G70, meno performante rispetto allo stesso G88. Di conseguenza, sembra esserci ancora una leggera confusione al riguardo tra i tipster.

Ciò che è certo è invece l’arrivo sul mercato con Android 11 e interfaccia MIUI 12.5 o, stando alla tabella di lancio dell’aggiornamento successivo, possibilmente anche con MIUI 13. La batteria, secondo certificazioni europee, dovrebbe avere una capienza di 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W e caricabatterie da 22.5W incluso nella confezione. Il resto delle specifiche sembra essere invece identico all’omonimo modello d’annata 2021, ma si consiglia di prendere questi rumor cum grano salis.

Sempre in casa Xiaomi sembrerebbe esserci un certo Xiaomi 12 Mini in fase di sviluppo.