Xiaomi Redmi 10 ufficiale: smartphone low-cost ma con estetica da top di gamma

A quasi 10 giorni dal leak di render e specifiche tecniche di Xiaomi Redmi 10, la società cinese ha ufficialmente presentato il suo nuovo smartphone low-cost confermando ciò che si pensava: Redmi 10 sarà un telefono estremamente accessibile ma con specifiche e design decisamente allettanti.

Come si può leggere dall’annuncio pubblicato sul blog dell’azienda, infatti, Xiaomi Redmi 10 sarà il primo smartphone della serie di fascia bassa a dotarsi di un display LCD FullHD+ da 6,5 pollici con refresh rate fino a 90Hz, ma anche il primo telefono al mondo a utilizzare il chipset MediaTek Helio G88, non altro che una variante ottimizzata dell’Helio G85.

Altro dettaglio importante è la dotazione di una fotocamera principale da 50 MP, la risoluzione più elevata mai vista fino a oggi sulla gamma Redmi oltre alle varianti Note; ad accompagnarla posteriormente saranno il modulo ultra-grandangolare da 8 MP assieme a una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Anteriormente, invece, figurerà il sensore da 8 MP all’interno di un notch punch-hole collocato al centro dello schermo.

Per quanto riguarda la batteria si parla di una cella da 5.000 mAh con ricarica cablata a 18 W supportata dal caricabatterie incluso nella confezione, da 22,5 W. Lato funzionalità si segnala invece la presenza di un jack per cuffie da 3,5 mm, due altoparlanti, lettore di impronte digitali laterale e Android 11 con MIUI 12.5, ma manca lo slot microSD per l’espansione della memoria interna.

A proposito di memoria, parliamo delle varianti disponibili sul mercato: le opzioni prevedono tagli per 4/64 GB e 6/128 GB rispettivamente di RAM e archiviazione, con prezzi che al cambio attuale variano tra i 180 e i 220 Dollari. La disponibilità sul mercato cinese e in Malesia è data per il 20 agosto 2021, mentre per il mercato occidentale non sono ancora noti dettagli ufficiali. Non ci resta che attendere dichiarazioni da parte di Xiaomi per sapere quale sarà il destino di Redmi 10 anche in Italia.

