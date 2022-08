Xiaomi Redmi 10C da 128GB scontato del 27% da MediaWorld

Dopo aver trattato la rinnovata iniziativa Mega Sconti di MediaWorld, torniamo ad approfondire quanto lanciato in termini di promozioni tech da parte della nota catena. Infatti, non manca uno sconto sullo smartphone Xiaomi Redmi 10C.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 159,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo del prodotto ammontava a 219,99 euro. Questo significa che è a vostra disposizione un possibile risparmio del 27%, ovvero non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 60 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost, visto che Xiaomi Redmi 10C dispone, ad esempio, di un'ampia batteria da 5.000 mAh. In ogni caso, se avete intenzione di approfondire al meglio la questione, potrebbe interessarvi consultare il nostro speciale sui migliori smartphone Android sotto i 200 euro ad agosto 2022.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, la variante da 4/128GB di Xiaomi Redmi 10C, ovvero quella messa in sconto da MediaWorld, viene proposta a 169,99 euro da Unieuro. Su Amazon Italia, il prezzo è di 153,48 euro, ma si passa per rivenditori.