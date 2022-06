Xiaomi Redmi 10C con batteria da 5000 mAh: 22% in meno da MediaWorld, Unieuro rilancia

Non sono presenti solamente sconti su TV OLED di Panasonic da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena dispone di molteplici iniziative promozionali attive: in questa sede ci soffermiamo su uno sconto relativo allo smartphone Xiaomi Redmi 10C.

Quest'ultimo è un entry-level che integra un'ampia batteria da 5.000 mAh, dunque potrebbe fare gola principalmente a coloro che non hanno troppe esigenze e cercano semplicemente uno smartphone low cost in grado di sorreggere le classiche operazioni quotidiane e offrire un'autonomia non male. D'altronde, si fa riferimento a un modello che viene ora venduto a 169,99 euro sul portale di MediaWorld.

In precedenza il prezzo del prodotto era di 219 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 22,38%. Si possono insomma risparmiare 49,01 euro. Le colorazioni tra cui è possibile scegliere sono quelle Graphite Gray e Mint Green, mentre la RAM è 4GB e la memoria interna è 128GB. La promozione rientra nel Red Friday estivo di MediaWorld, che rimarrà attivo fino al 30 giugno 2022.

Al netto di questo, approfondendo quanto proposto relativamente a questo smartphone dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro ha rilanciato. Infatti, in questo caso il prodotto viene venduto a 169 euro (c'è inoltre un 5% di sconto extra direttamente in carrello che porta il prezzo finale a 160,55 euro). Si sono inoltre spinti ancora più verso il basso i rivenditori di Amazon Italia, dato che il prezzo è sceso a 151 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul dispositivo.