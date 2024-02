Xiaomi Redmi 12 in offerta da Euronics: ultimi giorni dello sconto

Se non siete soddisfatti dello sconto Amazon sul Galaxy S23, anche Euronics con il suo volantino valido fino al 28 Febbraio 2024 propone una serie di offerte molto interessanti sui prodotti tech. In particolare, quest’oggi parliamo di un’offerta degna di nota proposta su uno smartphone Xiaomi.

Si tratta dello Xiaomi Redmi 12, che nella variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 159,90 Euro piuttosto che 229,90 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 53,30 Euro al mese con Klarna senza interessi e spese extra.

Disponibile anche la consegna a casa, pagando un sovrapprezzo di 7,90 Euro. Possibile anche optare per il ritiro in negozio nel punto vendita più vicino, a seconda della disponibilità ovviamente.

Euronics nella scheda prodotto indica che il prezzo è valido fino al 28 Febbraio 2024 salvo esaurimento scorte, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.

