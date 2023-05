Xiaomi Redmi 12C, 22% di sconto da Mediaworld solo per oggi

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli Sconti Solo Per Oggi targati Mediaworld che fino alle 23:59 di questo 24 Maggio 2023 permettono di portare a casa a prezzo ridotto lo Xiaomi Redmi 12C nella versione con 3GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Lo smartphone, nella colorazione blue, gray e green è disponibile a 139,99 Euro, il 22% in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino. Di seguito i link per accedere alle pagine:

Xiaomi Redmi 12C 3/64GB - Green : 139,99 Euro

: 139,99 Euro Xiaomi Redmi 12C 3/64GB - Gray : 139,99 Euro

: 139,99 Euro Xiaomi Redmi 12C 3/64GB - Blue: 139,99 Euro

Come si può vedere, quindi, il risparmio è di 40 Euro rispetto ai 179,99 Euro imposti dal produttore. Mediaworld garantisce la consegna a casa tra il 25 ed il 29 Maggio 2023 a costo zero per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è possibile sceglierlo solo dal 26 Maggio 2023 nel punto vendita più vicino.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione per un anno per danni a 29,99 Euro, per un anno per danni ed uno per furti a 39,99 Euro e per 2 anni da danni e 2 anni per furto a 59,99 Euro.

La promozione scadrà alle 23:59 di oggi.