Xiaomi Redmi 7A con 4000 mAh: annunciati i prezzi, sono più bassi del previsto

Dopo aver annunciato Xiaomi Redmi 7A qualche giorno fa, la società cinese ha finalmente svelato anche i prezzi di vendita, che sono in realtà inferiori alle aspettative, per la gioia degli appassionati di smartphone.

Infatti, come riportato anche dai colleghi di FoneArena, Xiaomi Redmi 7A verrà venduto a un prezzo di 549 yuan (circa 70 euro al cambio attuale) per la variante da 16GB di memoria interna e di 599 yuan (circa 77 euro) per quella da 32GB di ROM. Insomma, dei costi interessanti, visto che in molti si aspettavano che lo smartphone raggiungesse un equivalente in yuan di 100 euro. Lo smartphone verrà inizialmente venduto, a partire dal prossimo 6 giugno, sul suolo cinese, per poi raggiungere altri Paesi nel corso dei prossimi mesi. Non abbiamo però ulteriori informazioni in merito a un possibile arrivo in Italia. Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che, a livello di caratteristiche tecniche, Xiaomi Redmi 7A monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439, affiancato da una GPU Adreno 505, 2/3GB di RAM e 16/32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MIUI 10, mentre la batteria è da 4000 mAh.

Il display è un IPS LCD da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) e aspect ratio 18:9, mentre la singola fotocamera posteriore è da 13MP (PDAF, flash LED). Interessante anche la fotocamera anteriore da 5MP. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta microUSB standard passando per il jack audio per le cuffie.