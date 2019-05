Xiaomi Redmi 7A ufficiale: ecco lo smartphone di fascia bassa con 4000 mAh

Dopo i svariati rumor emersi online nel corso delle ultime settimane, Xiaomi ha finalmente svelato ufficialmente il nuovo smartphone di fascia bassa chiamato Redmi 7A. Quest'ultimo dispone di diverse caratteristiche interessanti e potrebbe essere una buona soluzione per chi non vuole spendere molto per il proprio dispositivo mobile.

Infatti, come riportato anche dai colleghi di FoneArena, Xiaomi Redmi 7A avrà molto probabilmente un prezzo aggressivo per quanto riguarda la fascia bassa del mercato. Non abbiamo purtroppo informazioni ufficiali in merito al costo e alla disponibilità, ma sappiamo che ulteriori dettagli verranno svelati il prossimo 28 maggio, durante il corso della presentazione di Redmi K20.

In ogni caso, la società cinese ha già svelato tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone. Troviamo quindi un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439, affiancato da una GPU Adreno 505, 2/3GB di RAM e 16/32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MIUI 10, mentre la batteria è da 4000 mAh.

Il display è un IPS LCD da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) e aspect ratio 18:9, mentre la singola fotocamera posteriore è da 13MP (PDAF, flash LED). Interessante anche la fotocamera anteriore da 5MP. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta microUSB standard passando per il jack audio per le cuffie.

Insomma, stiamo parlando di uno smartphone entry-level, che potrebbe rivelarsi piuttosto interessante nel caso Xiaomi adotti la sua solita politica in ambito di prezzi aggressivi. Vi ricordiamo che il modello dello scorso anno, ovvero Xiaomi Redmi 6A, veniva venduto a un costo di partenza che si avvicinava ai 100 euro. Quest'anno, la società cinese potrebbe tentare di abbassare ulteriormente il prezzo. Staremo a vedere.