Xiaomi Redmi 9 ufficiale: scheda tecnica e prezzo spagnolo

Dopo aver portato in Italia le Mi TV (che tra l'altro sono andate "a ruba"), Xiaomi ha ufficializzato un nuovo smartphone in Spagna. Più precisamente, ci riferiamo all'atteso Redmi 9.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere sul sito ufficiale spagnolo di Xiaomi, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 149 euro per la variante da 3/32GB e di 179 euro per quella da 4/64GB. Le colorazioni disponibili sono quelle Grigio, Viola e Verde. La disponibilità in Spagna partirà dal 18 giugno 2020.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Redmi 9, troviamo un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9, screen-to-body ratio dell'89,83%, protezione Gorilla Glass 3 e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio G80 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Mali-G52 MC2, 3/4GB di RAM LPDDR4X, 32/64GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 13MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 118 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W (ma il caricatore incluso in confezione è da 10W).

Non mancano l'NFC, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5mm per le cuffie e il supporto a Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Sul retro c'è anche un sensore di impronte digitali. Come già accennato in precedenza, per ora l'annuncio dello smartphone riguarda il mercato spagnolo. Al momento in cui scriviamo, non abbiamo ulteriori informazioni in merito a una possibile disponibilità di Redmi 9 in Italia.