Xiaomi Redmi 9A apparso online in alcune brochure, arrivo imminente?

Xiaomi Redmi 9A non è giunto assieme a Redmi 9, ma inaspettatamente nelle Filippine sono apparsi online alcuni render e informazioni attendibili riguardo le specifiche tecniche. In una brochure si afferma che il nuovo modello Redmi 9A verrà lanciato tra luglio e agosto 2020, ma dei prezzi ancora non si sa niente.

Dalle prime immagini questo nuovo smartphone dell’azienda di Pechino sembrerebbe avere un design simile a quello del Redmi 8A, con un notch centrale a goccia sul display e, posteriormente, il modulo verticale con flash e fotocamera.

Tra i dati trapelati riguardo le specifiche tecniche si parla di un Dot Drop Display Full HD+ da 6.53”, CPU MediaTek Helio G25 octa-core da 2.0GHz, fotocamera posteriore da 13MP e anteriore da 5MP, e infine batteria da 5000 mAh. Non viene detto nulla riguardo RAM e spazio di archiviazione, ma si pensa siano simili a quelle del modello precedente. Xiaomi Redmi 9A, alla luce di queste caratteristiche, sarà sicuramente più economico di Redmi 9, giunto in Italia a 149,90 Euro.

Sul sito della FCC statunitense e della 3C cinese sono inoltre apparse le autorizzazioni alla sua vendita, dove lo smartphone viene denominato M2006C3LC. In esse si cita anche un caricatore MDY-09-EK da 10 W, ma non si parla del supporto alla ricarica rapida da 18 W.