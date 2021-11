Xiaomi Redmi 9C 4/128GB è ancora in offerta su Amazon per il Cyber Monday

Il Black Friday 2021 è passato, ma continuano le offerte con vista Cyber Monday. Protagonista su Amazon è ancora Xiaomi, che propone un'offerta molto interessante sul Redmi 9C, nella variante con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage.

Redmi 9C in sconto su Amazon

Lo sconto è il seguente:

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 4GB+ 128GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey): 149,99 Euro (159 Euro)

Non si tratta di uno sconto da far rizzare la pelle, ma comunque permette di risparmiare 10 Euro. Il prodotto in questione beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, che dà anche la possibilità di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2022 secondo la nuova policy entrata in vigore in occasione del Black Friday 2021 e delle feste natalizie.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera con l'intelligenza artificiale, basata su una lente principale da 13 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel ed una fotocamera macro 2 megapixel. La batteria è da 500 mAh, che garantisce una buona autonomia. Presente anche un sensore per le impronte digitali direttamente nella parte posteriore, a cui si aggiunge l'AI Face Unlock che garantisce maggiore sicurezza.