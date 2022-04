Xiaomi Redmi 9T riceverà Android 12: ottima sorpresa per smartphone di fascia bassa

Lo smartphone Xiaomi Redmi 9T presentato nel gennaio 2021 sta per ricevere a sorpresa l’aggiornamento ad Android 12 per ottenere così tutte le ultime soluzioni del robottino verde, nonostante si tratti di un dispositivo mobile appartenente alla fascia bassa. Quando arriverà anche in Italia?

Come riportato dai colleghi di Xiaomiui, esperti in materia dei dispositivi del colosso cinese, Xiaomi Redmi 9T ha ottenuto giusto in questi giorni le prime build di prova di Android 12: si tratta, per essere precisi, della versione software numero 22.4.2. Allo stato attuale è disponibile esclusivamente per un numero limitato di utenti, ma è già chiaro che si tratterà dell’ultimo, effettivo aggiornamento di sistema per il detto smartphone. Del resto, ricordiamo che Xiaomi Redmi 9T è giunto sul mercato con Android 10 e MIUI 12.

Con Android 12 si prevede, pertanto, anche l’adozione dell’interfaccia utente rinnovata MIUI 13. Ma quando arriverà sul mercato? Xiaomiui prevede un rilascio tra tre o quattro mesi, proprio in virtù della necessità iniziale di un test approfondito con annessa raccolta feedback relativamente a bug o altre problematiche d’ogni sorta. Arriverà anche in Italia? Considerato che la beta interna identificata è denominata “pre_global”, è probabile che anche gli utenti del Belpaese in possesso di Xiaomi Redmi 9T riceveranno Android 12 in futuro. Insomma, basterà aspettare qualche mese e prestare attenzione a eventuali notifiche di sistema.

