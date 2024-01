Xiaomi, ecco le Redmi Buds 5: i nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore

Ancora annunci dal fronte Xiaomi in questo lunedì di Gennaio 2024. Poco dopo aver presentato il nuovo Redmi Watch 4, Xiaomi ha anche presentato le nuove Redmi Buds 5. Siamo di fronte ai nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore che arrivano fino a 46 dB ANC con tre modalità che coprono un’ampia gamma di rumori di fondo.

Sono presenti anche tre modalità di trasparenza che permettono agli utenti di scegliere cosa ascoltare e cosa no. Xiaomi però guarda anche al design, che infatti è dotata di esterno opaco ed interno lucido con design a strisce luminose.

Supportato anche l’uso dell’app Xiaomi Earbuds, che è compatibile con un’ampia gamma di smartphone di vari brand. Tramite l’applicazione è possibile testare la cancellazione del rumore personalizzata, la cancellazione intelligente del rumore adattiva ambientale, la sintonizzazione dell’equalizzatore personalizzata ed il suono immersivo integrato.

A livello di autonomia, viene garantito il supporto fino a 10 ore di ascolto continuo e 40 ore di utilizzo se abbinato alla custodia di ricarica. Gli auricolari possono essere acquistati in tre colori: black, white e sky blue sono disponibili a partire da 39,99 Euro.



Presentate anche le Redmi Buds 5 Pro. In questo caso diamo di fronte ad auricolari con supporto LDAC11, il principale codec Bluetooth per la connettività wireless e cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB. Anche qui, viene data la possibilità di scegliere tra tre modalità ANC: una adattiva con AI e tre trasparenza aggiuntiva. Gli utenti hanno anche la possibilità di personalizzare le loro esperienze audio con cinque diversi profili di equalizzazione, e gli auricolari supportano fino a 10 ore di ascolto continuo e 38 ore se abbinate alla custodia di ricarica. Redmi Buds 5 Pro sono acquistabili nei colori Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple, a partire da 69,99 Euro.