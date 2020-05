Xiaomi Redmi Display 1A ufficiale: un monitor per PC sotto gli 80 euro al cambio

La "settimana calda" di Xiaomi/Redmi, che ha visto anche l'annuncio di diversi dispositivi riguardanti il nostro Paese, sta per giungere al termine. Tuttavia, l'azienda cinese ha deciso di fare una sorpresa agli appassionati di tecnologia, svelando ufficialmente il suo primo monitor per PC.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere sul sito ufficiale cinese di Xiaomi, la società ha annunciato Redmi Display 1A, prodotto che segna il suo approdo in questo mercato. Insomma, l'azienda cinese sta puntando su più tipologie di dispositivi, compresi i monitor per PC.

Redmi Display 1A dispone di un pannello IPS LCD con una diagonale di 23,8 pollici e una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il contrast ratio è di 1000:1, mentre lo schermo raggiunge picchi di luminosità di 250 nit. Non mancano una porta HDMI e, per la gioia degli appassionati con più anni sulle spalle, una porta VGA. Una delle caratteristiche più interessanti sono i bordi ridotti all'osso (perlomeno quelli laterali e quello superiore), che stando all'azienda cinese consentono una maggiore "immersività" utilizzando il prodotto in una configurazione con più monitor.

Uno degli aspetti che sembra aver attirato di più l'attenzione del pubblico è il prezzo di 599 yuan, ovvero circa 75 euro al cambio attuale. Attualmente il prodotto è disponibile solamente in Cina.

Rimanendo in campo di annunci esteri effettuati da Xiaomi, vi ricordiamo che questa settimana sono stati annunciati RedmiBook e Redmi 10X.