Xiaomi Redmi K20 Pro ufficiale con Snapdragon 855 e Game Turbo 2.0

A qualche giorno di distanza dall'annuncio delle 10 milioni di unità vendute di Redmi Note 7, Xiaomi ha svelato il primo smartphone di punta della sottomarca Redmi, battezzato Redmi K20.

Il ramo societario infatti è diventato indipendente lo scorso mese di gennaio, e da allora ha portato sul mercato un paio di smartphone di fascia media, tra cui la serie Redmi 7. Con la nuova gamma Redmi K20, però, la società intende svoltare pagina e rivolgersi ad un tipo di clientela diversa.

Il modello top di gamma è il Redmi K20 Pro, che è basato su un corpo in vetro curvato ai bordi ed alluminio della serie 7000. La parte in vetro utilizza un gradiente di Keviar, e sarà disponibile nelle colorazioni Carbon Black, Flame Red e Glacier Blue. La cornice superiore dello smartphone è sottile 1,85 millimetri, mentre le laterali sono di 2,11 millimetri e quella inferiore di 3,8mm. A livello di dimensioni la scocca è di 156,7 mm x 74,3 mm x 8,8 mm e pesa 191 g.

Sotto la scocca troviamo il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855 octa-core, fino ad 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Nel corso dell'evento la compagnia ha mostrato che nei benchmark di AnTuTu il dispositivo ha raggiunto un punteggio di 388.803. La GPU è Adreno 640, mentre il display è AMOLED FHD+ da 6,39 pollici con risoluzione di 1080x2340 pixel e rapporto schermo/corpo del 91,9%.

La fotocamera anteriore da 20 megapixel è a scomparsa, con il meccanismo che è in grado di resistere a 300.000 aperture. E' presente un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che consente di proteggere i dati in maniera sicura e sbloccare il dispositivo velocemente.

La capacità della batteria è di 4.000 mAh, con supporto allo standard Quick Charge 4+ che garantisce una ricarica completa in 73 minuti. E' presente un sistema di dissipazione del calore che garantisce il surriscaldamento, mentre la tecnologia Game Turbo 2.0 lo rende una soluzione degna di nota anche per coloro che giocare in movimento a giochi che richiedono una quantità importante di risorse come PUGB. E' anche disponibile sul mercato anche un controller di gioco al prezzo di 26 Dollari.

La fotocamera principale di Redmi K20 Pro utilizza un sensore da 48 megapixel grandangolare, accompagnata da una lente super-wide da 13 megapixel ed un teleobiettivo da 8 megapixel. Supporta riprese video in super slow motion a 960fps, ma è presente anche una modalità notturna, la modalit ritratto ed uno zoom ottico 2x. L'obiettivo principale ha un'apertura f/1.75.

Presente anche in chip N100 NFC N100P di ultima generazione, che è particolarmente utile in Cina per effettuare i pagamenti in mobilità.

Un aspetto molto interessante è dato dal fatto che il K20 Pro è dotato di GPS Dual Band che consente allo smartphone di utilizzare due bande per migliorare la velocità e precisione del rilevamento.

Presente anche l'ingresso USB-C, jack per le cuffie da 3,5 millimetri, mi Sound e supporto Hi-Fi.

K20 Pro nella configurazione 6/64GB sarà disponibile a 362 Dollari, la variante 6/128GB potrà essere acquistata a 376 Dollari, 8/128GB a 405 Dollari ed 8/256GB a 434 Dollari.