Xiaomi Redmi K40 arriverà senza caricabatterie nella confezione?

Xiaomi Redmi K40 è stato confermato dall’azienda cinese qualche settimana fa e sarà un top di gamma con chip Qualcomm Snapdragon 888 dal prezzo piuttosto accessibile (ovvero 500 Euro) ma, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe giungere sul mercato senza il caricabatterie nella confezione.

Questa scelta è già stata presa per l’altro modello ammiraglia Xiaomi Mi 11 presentato a fine dicembre, ergo non sarebbe una novità per gli appassionati del settore. A renderla nota tramite il social cinese Weibo è stato il vicepresidente e direttore generale dell’azienda Lu Weibing, il quale ha mostrato un’immagine con due render del packaging che potete vedere in calce all’articolo: uno più spesso e uno più sottile, la cui differenza riguarderebbe proprio la possibile assenza del caricabatterie.

Il modo in cui Weibing ha presentato i render, però, risulterebbe essere più una domanda ai clienti e fan del marchio piuttosto che la prova dell’effettiva rimozione del caricabatterie. Una possibilità, infatti, potrebbe essere il lancio di entrambe le versioni ma su mercati differenti. Trattandosi però di mere indiscrezioni, invitiamo i lettori a prenderle con le pinze. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dello smartphone, invece, i rumor attualmente parlano di un display OLED con refresh rate di 120Hz, batteria da 4000 mAh e memoria LPDDR5 sotto la scocca. A breve, però, potrebbero giungere altre novità direttamente da casa Xiaomi.

L’azienda, intanto, starebbe pensando anche allo smartphone Mi MIX 4: il tipster DigitalChatStation ha infatti parlato del suo possibile arrivo nel corso del 2021.