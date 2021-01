Xiaomi Redmi K40 confermato: Snapdragon 888 per il flaghsip Redmi

Ad appena due settimane dal lancio di Xiaomi Mi 11, lo smartphone top di gamma del colosso cinese, l'azienda ha confermato di essere al lavoro per l'imminente lancio della controparte economica, il top di gamma Xiaomi Redmi K40.

Con un piccolo banner teaser riportante giusto il nome, il processore e il prezzo di 2999 yuan, cioè 380 Euro, Xiaomi ha inaugurato di fatto la campagna pubblicitaria del nuovo flagship economico alimentato da Qualcomm Snapdragon 888.

Il post apparso sul Wiubo del direttore generale di Redmi, Lu Weibing, riporta anche che il nuovo Redmi K40 verrà svelato in Cina il mese prossimo. Si parla anche di una batteria da 4000 mAh e di un display premium. Il nuovo smartphone Redmi sarà decisamente più economico di Xiaomi Mi 11 che, ricordiamo, viene venduto al prezzo di 3999 yuan, vale a dire 500 Euro al cambio.

Consci del fatto che sicuramente K40 sarà un mix di prestazioni di fascia alta e di fascia media per poterne contenere il costo, ci fa piacere che l'azienda abbia pensato di puntare sul processore Qualcomm di punta per alimentare il tutto. Speriamo solo che non ne risulti un dispositivo sbilanciato e quindi svantaggiato sotto certi aspetti, come il primo POCO.

In particolare, le attuali speculazioni parlano di un comparto fotografico di fascia media, un display FullHD+, RAM LPDDR4X e storage UFS 3.0.

Come al solito, restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti e conferme. Nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata alla proposta di fascia media presentata la scorsa settimana durante il keynote Xiaomi al CES 2021, in cui è stato svelato il nuovo Xiaomi Redmi Note 9T.