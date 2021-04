Xiaomi Redmi K40 Gaming avrà un display OLED mozzafiato: i dettagli tecnici

Redmi sembrerebbe avere l’intenzione di fare all-in con il suo primo smartphone da gaming: il produttore ha infatti pubblicato su Weibo tutti i dettagli tecnici sul display in dotazione, un pannello OLED che promette veramente bene. Analizziamo le indiscrezioni.

Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition, secondo quanto annunciato dalla casa asiatica, sarà dotato di un display OLED a 10 bit, ergo da 1.07 miliardi di colori con transizioni estremamente fluide, 8192 livelli di luminosità che si adatteranno in maniera estremamente precisa alle condizioni d’utilizzo, supporto ad HDR10+, color gamut DCI-P3 e dimensioni pari a 6,43 pollici, per un refresh rate pari a 120Hz.

Come potete vedere anche dall’immagine allegata in calce all’articolo e pubblicata da Redmi sul social network cinese, lo smartphone avrà un singolo notch punch-hole al centro dello schermo per ospitare la singola fotocamera anteriore, mentre il design sarà completamente futuristico. Si notano, inoltre, le linee leggermente più chiare sul telaio laterale che corrisponderebbero alla collocazione dei pulsanti posteriori per garantire un’esperienza di gioco simile a quella dei controller.

Per ricevere tutte le conferme del caso non dovremo attendere molto tempo, dato che la presentazione ufficiale è il 27 aprile, ovvero solamente tra quattro giorni. Trattandosi di uno smartphone alquanto interessante, sicuramente lo terremo d’occhio per comprendere se riuscirà a competere anche con altri dispositivi mobili da gaming come Lenovo Legion Phone Duel 2 e ROG Phone 5 di casa ASUS.

Restando nel mondo Xiaomi, la società sembrerebbe prossima a lanciare i suoi chip 5G proprietari assieme a OPPO per fare fronte alla carenza di chip sul mercato e raggiungere l’autonomia dalle case terze. O ancora, a inizio mese sono trapelate online le specifiche del Mi Pad 5.