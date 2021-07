Xiaomi Redmi K40 Ultra sta arrivando: trapelano le prime specifiche tecniche

La serie di smartphone Redmi K40 è stata presentata a febbraio ed è composta da tre modelli: Redmi K40, una variante Pro e un’ulteriore variante Pro Plus. A quanto pare, però, non sono abbastanza: il sub-brand di Xiaomi sembrerebbe intenzionato a lanciare anche un’ultima variante Redmi K40 Ultra.

Le ultime indiscrezioni in merito sono state riportate dai colleghi di Xiaomiui, sempre attenti a tutte le novità più recenti del colosso cinese e dei brand associati. Sebbene non ci siano novità riguardo il lancio, recentemente sono state raccolte diverse informazioni sulle specifiche tecniche: si parte dal display in dotazione, presumibilmente un pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Insomma, uno schermo degno di nota.

Sotto la scocca, invece, dovrebbe esserci un processore MediaTek presumibilmente di fascia alta, accompagnato da tagli di RAM fino a 12 GB e un’unità flash con capacità fino a 256 GB; infine, la batteria dovrebbe essere da almeno 4000 mAh. Per quanto concerne il comparto fotocamera, si parla di un modulo con tre o quattro sensori. Redmi sembrerebbe intenzionata, infatti, a lanciare versioni separate dello stesso smartphone: due modelli per il mercato indiano e cinese rispettivamente con modulo da 64 MP e con modulo da 108 MP, mentre in Occidente dovrebbe giungere un unico modello con sensore principale da 64 megapixel. Come sempre, trattandosi di indiscrezioni consigliamo di prenderle con le pinze.

Intanto c’è anche la gamma Redmi K50 in cantiere: il capo di Redmi Liu Weibing a giugno ha chiesto agli utenti che novità vorrebbero per la nuova serie di smartphone in arrivo verso fine 2021 o inizio 2022.