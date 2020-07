Xiaomi Redmi Note 10 5G compare per la prima volta: processore MediaTek?

La gamma di smartphone Redmi Note 9 è arrivata sul mercato da poche settimane, ma è già arrivata l'ora di iniziare a parlare di Xiaomi Redmi Note 10 5G. Infatti, lo smartphone si è fatto vedere per la prima volta online nel database della piattaforma di benchmark chiamata AI Benchmark.

Stando anche a quanto riportato da Gizchina, nel portale legato al benchmark si può leggere che il dispositivo coinvolto monterebbe un processore MediaTek Dimensity 820 5G. Per chi non lo sapesse, si tratta di un SoC annunciato ufficialmente a maggio 2020, utilizzato per la prima volta con la gamma di dispositivi Redmi 10X (annunciata per il mercato cinese).

In ogni caso, il dispositivo ha raggiunto la seconda posizione su AI Benchmark, facendo registrare ottimi risultati. Infatti, l'unico dispositivo che sembra riuscire a superare Redmi Note 10 5G è Vivo iQOO Z1, che dispone di un processore MediaTek Dimensity 1000+. Insomma, Xiaomi potrebbe lanciare entro la fine dell'anno la gamma Redmi Note 10 con un processore potenzialmente in grado di superare, in termini di prestazioni, il SoC Qualcomm Snapdragon 765G, che abbiamo visto su parecchi dispositivi 5G di fascia medio/alta.

In ogni caso, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e non sono in pochi a pensare che sia ancora troppo presto per Redmi Note 10, dato che Xiaomi ha appena portato in Italia Redmi Note 9, come potete leggere nella nostra recensione dello smartphone.