Xiaomi Redmi Note 10 dice già addio al mercato? Fermata la produzione dello smartphone

In attesa dell’evento Xiaomi del 15 settembre 2021, la stessa società cinese sembra avere deciso di interrompere la produzione e vendita dello smartphone Xiaomi Redmi Note 10 sul mercato indonesiano, una scelta che giunge come un fulmine a ciel sereno e che potrebbe indicare l’imminente fine del percorso del dispositivo mobile.

La divisione Xiaomi Indonesia ha infatti rivelato nelle ultime ore che lo smartphone Redmi Note 10 è “sold out”, come potete vedere anche dal poster in fondo alla notizia. Secondo quanto riferito da CNBC Indonesia, poi, tale immagine sarebbe stata postata dal colosso del Dragone in quanto non ci sarebbero più chip per continuare la produzione. A sei mesi dal lancio, quindi, Redmi Note 10 sembrerebbe destinato a essere colpito dalla crisi globale dell’industria dei semiconduttori nel modo peggiore possibile, con un addio anticipato.

Sebbene i canali ufficiali indonesiani di Xiaomi stiano ora proseguendo nella campagna informativa, invitando i consumatori interessati ad acquistare uno dei modelli rimasti tra Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S, va ribadito che al momento si tratta di una questione limitata al mercato di tale paese; in altre parole, non è noto se l’intera gamma di smartphone entry-level a breve verrà dichiarata sold out anche in Italia e nel resto del mercato europeo. Come sempre, vi terremo aggiornati nel caso in cui la società rilasci comunicati ufficiali al riguardo anche nel Belpaese.

Nel corso di agosto 2021 Xiaomi ha presentato Redmi 10, nuovo smartphone low-cost dal design premium.