Xiaomi Redmi Note 10 Pro e Galaxy A53 5G in sconto da eBay per pochi giorni

Non ci sono solo gli sconti Amazon in giornata odierna. Continuano, infatti, anche su eBay le promozioni sui prodotti d’elettronica ed informatica. Nella fattispecie, quest’oggi segnaliamo due sconti molto interessanti su altrettanti modelli di smartphone.

Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, che nella versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage viene proposto a 226,99 Euro. La vendita è effettuata da un power reseller che vanta il 99,8% di feedback positivi a fronte di oltre 65mila recensioni ricevute, quindi con un’affidabilità davvero elevata. La spedizione è gratuita e garantita in tre giorni, con consegna a casa prevista entro il 6 Maggio 2022 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Il venditore permette anche di scegliere un punto di ritiro e di effettuare la restituzione gratuita, con rimborso in 30 giorni al 100%. Come metodo di pagamento è accettato PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.

Interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy A53 5G, nella versione con 128 gigabyte di storage, che passa a 336,99 Euro.Anche in questo caso, il venditore è lo stesso e le condizioni di consegna non sono mutate. La quantità disponibile però viene indicata come “limitata” nella scheda tecnica.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.