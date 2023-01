Xiaomi Redmi Note 10 Pro e Google Pixel 6 in offerta oggi da Mediaworld

Con i nuovi sconti solo per oggi, Mediaworld propone in questo mercoledì 11 Gennaio 2023 un doppio sconto molto interessante su due smartphone: si tratta di Xiaomi Redmi Note 10 Pro e Google Pixel 6 5G, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, nella versione con 128 gigabyte di storage, viene proposto a 219,99 Euro, con un risparmio del 33% rispetto ai 329,99 Euro di listino. La consegna è garantita tra il 12 ed il 17 Gennaio 2023, a costo zero, ma è possibile anche scegliere il ritiro in negozio dal 17 Gennaio 2023 scegliendo il punto vendita più vicino. Tramite la scheda prodotto è possibile anche scegliere tra varie protezioni (un anno per danno, un anno per danno + un anno per furto, 2 anni per danno + 2 anni per furto) semplicemente spuntando la casella dedicata.

In offerta troviamo anche il Google Pixel 6 5G, nella variante 6/128GB, che passa a 599,99 Euro, il 7,69% in meno dai 649 Euro precedenti. La promozione è disponibile sia sulla colorazione black che silver, e la consegna viene garantita tra il 12 ed il 17 Gennaio 2023. Si applicano anche in questo caso le stesse condizioni di ritiro in negozio.