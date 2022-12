Xiaomi Redmi Note 10 Pro in offerta da Mediaworld fino stasera, 30% in meno

Oltre alle promozioni di Natale “Sconto Subito Xmas”, da Mediaworld si aggiornano le offerte Solo per Oggi includendo computer, lavatrici, frigoriferi e anche smartphone a prezzi speciali solo fino alla serata odierna. Tra i vari dispositivi, Xiaomi Redmi Note 10 Pro è in sconto del 30%.

Analizziamo anzitutto le specifiche tecniche del dispositivo mobile di fascia media firmato dalla società cinese: Xiaomi Redmi Note 10 Pro si presenta con un display tipico per i mid-range, un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici dalla frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sotto la scocca, invece, si trova il cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 732G accompagnato da 128 GB di archiviazione – espandibile tramite slot microSD – e 6 GB di memoria RAM. La batteria è da 5.020 mAh, mentre lato fotocamera figurano un sensore frontale da 16 megapixel per i selfie, e quattro lenti sul retro con la principale da 108 MP.

Veniamo allora ai dettagli della offerta in questione, disponibile solamente online sul sito ufficiale Mediaworld e valida fino alle 23:59 di oggi, 2 dicembre 2022. Il prezzo di listino è pari a 329,99 euro, ma scende a 229,99 euro per le prossime ore grazie a un taglio del 30,3%. La consegna a domicilio è gratuita e richiede l’attesa di circa una settimana prima di ricevere a casa lo smartphone. Si possono aggiungere poi minimo 29,99 euro per accedere alla protezione aggiuntiva di un anno in caso di danno e furto.

