Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 215 euro da Mediaworld, ma solo fino stasera

Già sappiamo che da Mediaworld ha corso il volantino del Black Friday 2022, ma anche al di fuori di tale iniziativa si trovano offerte interessanti su prodotti tech di vario tipo. Ad esempio, nelle offerte Solo per Oggi della catena di distribuzione si trova lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 215 euro.

Il dispositivo mobile best seller nella fascia medio-bassa viene proposto da Mediaworld al 34,65% in meno, ovvero a esattamente 214,99 euro, con consegna a domicilio peraltro gratuita. Attenzione, però, alla disponibilità dell’offerta soltanto per la versione grigia.

Venendo alle specifiche tecniche, Xiaomi Redmi Note 10 Pro sotto la scocca presenta il chipset Qualcomm Snapdragon 732G accompagnato da 128 GB di archiviazione interna espandibile con una microSD e 6 GB di RAM. La batteria ha una capienza pari a 5.020 mAh, mentre il display è un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici il cui refresh rate massimo è pari a 120Hz. Lato fotocamera, infine, notiamo la presenza di un sensore anteriore da 16 megapixel e quattro posteriori con principale da 108 MP.

Rammentiamo, come da prassi, che questa promozione resterà valida soltanto fino alle 23:59 di oggi, 16 novembre 2022. Se quindi volete cambiare smartphone senza spendere troppo, questa è una delle occasioni migliori del momento presso le principali catene di distribuzione italiane.

